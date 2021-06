A Fasano la protesta contro la dirigente Conserva arriva in piazza. Probabilmente l’ultimo, estremo tentativo di raddrizzare una situazione che ha sfiancato la pazienza di genitori, docenti e studenti. Sabato sera tutte le componenti della scuola media “Bianco-Pascoli” di Fasano sono scese in piazza Ciaia per manifestare, per l’ennesima volta, dissenso verso la dirigente scolastica Maria Conserva. Vi hanno presenziato anche il sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore alla pubblica istruzione Cinzia Caroli.

L'accusa