Salvatore, scomparso a Modena dopo il lavoro. Da venti giorni nessuna notizia

È scomparso nel nulla da qualche settimana in provincia di Modena e non c’è traccia di Salvatore Legari, un 54enne originario di San Pancrazio Salentino trasferito nel modenese da diversi anni dove gestiva una ditta edile insieme ad un socio. La scomparsa risale al 13 luglio scorso, di lui si sono perse le tracce proprio dal cantiere dove stava lavorando e da dove si è spostato con il suo furgone Citroen Jumpy di colore bianco per non dare più notizie di sé.

La denuncia della compagna

La denuncia è stata sporta il giorno dopo dalla compagna presso i carabinieri di Modena che indagano sulla scomparsa.

Ai familiari che vivono a San Pancrazio, i due anziani genitori e le tre sorelle non sono state fornite informazioni in merito alle indagini per le quali si prosegue sotto stretto riserbo. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella dell’allontanamento volontario ma è anche quella che più viene respinta dalla famiglia. L’uomo infatti, oltre ai due figli avuti da una precedente relazione, ha un legame profondo con gli anziani genitori con i quali era in stretto contatto telefonico e le sorelle escludono che possa aver agito per sua volontà. Gli stessi familiari raccontano di una persona tranquilla, dedita al lavoro e alla famiglia e che non aveva dato segni di insofferenza o altro che potesse far pensare ad un gesto così drastico. Anche il riserbo degli inquirenti lascia supporre che si stiano seguendo tracce diverse da quelle dell’allontanamento.

La preoccupazione dei familiari

I familiari esasperati dal passare del tempo e in attesa di notizie certe, hanno voluto divulgare la notizia anche attraverso i social. “Siamo stati a Modena – ha dichiarato una delle sorelle – abbiamo parlato con i carabinieri e con quanti hanno avuto contatti con lui prima della scomparsa, nessuno ha notato particolari diversi dal suo quotidiano modo di fare; il giorno della scomparsa ha lavorato come sempre e solo alla termine dell’orario di lavoro ha lasciato il cantiere ed è scomparso”. L’apprensione da parte dei familiari cresce di giorno in giorno, per la sorte di Salvatore e per i genitori cardiopatici che vivono nell’ansia per il ritrovamento dell’amato figlio.