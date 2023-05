Pelati Cirio, il francobollo è un omaggio a Mesagne

C’è tanto della città di Mesagne nel francobollo ordinario dedicato a Cirio, nell’ambito di una cerimonia che si è svolta a Roma presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Infatti, i pomodori pelati a marchio Cirio sono prodotti nella città messapica dall’azienda Conserve Italia.

I marchi storici

Il francobollo Cirio fa parte della serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicata ai marchi storici di interesse nazionale del settore agroalimentare. «Il francobollo che è stato emesso suggella la storia e il successo di un emblema come il marchio Cirio che da oltre 160 anni rappresenta l’eccellenza e la tradizione della cucina italiana nel mondo», ha commentato Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia, il consorzio cooperativo proprietario del marchio Cirio. «Abbiamo ora il compito – ha proseguito Rosetti nel suo intervento al Ministero - di continuare a portare avanti tale storia, con il sostegno delle nostre Istituzioni e anche grazie all’adesione all’Associazione Marchi Storici d’Italia, della quale siamo soci fondatori».

Numero limitato

Il francobollo ordinario Cirio, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e diffuso da Poste Italiane in numero limitato, raffigura un’immagine iconica e molto conosciuta del marchio: si tratta del manifesto realizzato nel 1921 dal celebre pittore e pubblicitario Leonetto Cappiello, che rappresenta una donna danzante con frutta e verdura (in particolare, pomodori) appoggiata con un piede su una lattina Cirio. Nel 1856 Francesco Cirio avvia a Torino la sua impresa introducendo per primo in Italia la tecnica dell’appertizzazione per la conservazione dei prodotti ortofrutticoli e ricevendo nel 1867 importanti riconoscimenti alla Grande Esposizione Universale di Parigi. Nel 2004 il consorzio cooperativo bolognese Conserve Italia acquisisce il marchio, che aveva necessità di essere rilanciato.