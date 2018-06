Partita la Regata Brindisi-Corfù: le vele spinte dal vento del nord

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Annunciata da oltre cento imbarcazioni che hanno colorato il porto esterno di Brindisi, è partita regolarmente la regata Brindisi- Corfù giunta alla 33^ edizione, la regata d'altura che costituisce un appuntamento tra i più importanti del panorama velistico dell'Adriatico.Gli iscritti della regata, organizzata dal Circolo della Vela di Brindisi ed il Marina di Gouvia, hanno raggiunto quota 115, ma sono stati 106 gli equipaggi che hanno deciso la sfida che dovrebbe concludersi domattina, giovedì, nell’isola greca di Corfù.Centinaia di persone allineate lungo la Diga di Punta Riso hanno assistito alle manovre preliminari e allo start ufficiale. In avvio subito un incidente che ha visto protagonista la barca Idrusa, candidata alla vittoria finale, ma senza conseguenze: durante la manovra di allineamento il bulbo della pinna di deriva della barca ha agganciato la catena di ancoraggio del Trombillo, boa di segnalazione per il traffico in entrata e uscita del porto.Con un vento di 10/12 nodi da nord/ovest sono partiti per primi le imbarcazioni Classe A ORC ed i multiscafi, mentre successivamente è stata la volta di tutti gli altri scafi partecipanti.La regata si svolgerà con condizioni meteo variabili e dal tardo pomeriggio i regatanti potrebbero fare i conti con temporali sparsi nel canale d’Otranto. Fino al traverso di Kassiopi (boe di arrivo), in ogni caso, non sono previsti venti forti.