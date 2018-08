Sul treno molesta una 19enne: arrestato un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Molestie sessuali in treno nei confronti di una 19enne: arrestato un 40enne di Bari dagli agenti del commissariato di Ostuni. La violenza nei confronti della appena maggiorenne si sarebbe consumata sull’Intercity Lecce-Bologna. La ragazza sconvolta dopo le avances spinte dell’uomo, che avrebbe cercato di abusare di lei, ha chiesto aiuto al capotreno e ad un’altra passeggera. Subito è stata attivata la procedura con le richieste d’intervento alla polizia ferroviaria ed al commissariato di zona, Ostuni in particolare.Gli agenti, coordinati dal vicequestore aggiunto Gianni Albano, hanno tratto in arresto l’uomo in flagranza di reato poiché responsabile di aver compiuto plurimi atti sessuali contro la volontà ed in danno della persona offesa.