Ostuni, inchiesta sulla morte dell'ex primario di Bari, Patella. Due bagnini indagati per omicidio colposo

Due indagati per la morte dell'ex primario di Ortopedia del Policlinico di Bari, Vittorio Patella. Il medico ormai in pensione ha avuto un malore il 18 agosto scorso, mentre era in acqua, a Rosa Marina, vicino a Ostuni, durante una giornata di vacanza con la famiglia ed inutili si sono rivelati i soccorsi per salvargli la vita. Aveva 74 anni.

Ora un'inchiesta della Procura di Brindisi, condotta dai carabinieri di Ostuni, intende verificare se i due bagnini presenti sulla spiaggia al momento della tragedia siano intervenuti con tempestività e abbiano o meno fatto tutto il possibile per salvare Patella. E, ancora, se il luminare sia deceduto per il malore avuto in acqua o per annegamento e se, in quest'ultimo caso, l'intervento dei due bagnini sia stato appunto tempestivo atteso che il mare, quel giorno, era agitato.

L'inchiesta - che ipotizza il reato di omicidio colposo - potrebbe andare incontro a una svolta, in un senso o nell'altro, dopo l’autopsia sul corpo dell'uomo, autopsia che sarà effettuata il 26 agosto e alla quale anche la famiglia del noto professionista parteciperà con un consulente di parte.