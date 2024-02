Mesagne, paura nel centro dialisi: scoppia l'incendio. Fiamme da quadro elettrico

Un incendio si è sviluppato questa sera a Mesagne nella struttura che ospita un centro dialisi in via Muscogiuri. Dai primi accertamenti la causa sarebbe da addebitare a un corto circuito scaturito da un quadro interno. Da qui le fiamme si sono propagate. Il fumo e le fiamme hanno fatto scattare l’allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Brindisi.

Le fiamme in serata

I fatti si sono verificati poco dopo le ore 21 in via Muscogiuri dove c’è un centro dialisi. A un tratto il sistema di rilevamento del fumo ha fatto scattare l’allarme.

Altre segnalazioni sono giunte al centralino dei vigili del fuoco da parte dei residenti che hanno notato del fumo uscire dalla struttura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Brindisi, la polizia e i tecnici dell’Enel.

È stata bloccata l’erogazione di energia nel centro dialisi mentre i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Successivamente insieme ai tecnici dell’Enel hanno cercato il punto dove si sarebbe innescato l’incendio. Sembra, ma il tutto è ancora in fase di indagine, che il fuoco sia partito da un quadro elettrico. Intanto, il centro dialisi questa mattina resterà chiuso per la bonifica del caso.