Lutto per il consigliere regionale Fabiano Amati: a 88 anni è morto il papà

Un grave lutto ha colpito questa mattina il presidente della I Commissione regionale Fabiano Amati. All’età di 88 anni è infatti scomparso il papà, Peppino Amati. Era ammalato da tempo e si è spento all’ospedale di Putignano dove era ricoverato. Cordoglio non solo dal mondo politico è giunto al consigliere regionale e agli altri figli dello scomparso ovvero Luana (vicesindaco del Comune di Fasano), Fulvio e Tiziana. Peppino Amati era molto noto a Fasano in quanto è stato tra i pasticceri più apprezzati della città. Il suo esercizio commerciale era meta fissa per chi volesse gustare dolci e gelati. Da anni ormai aveva abbandonato l’attività dopo che i figli avevano tutti intrapreso strade diverse ma aveva lasciato impronta indelebile della sua professionalità e gentilezza.

Il cordoglio delle forze politiche

«Esprimo il mio sentimento di vicinanza, anche a nome di tutti i componenti della Lega in Consiglio regionale, al collega Fabiano Amati e alla sua famiglia in questo giorno di grande tristezza. La perdita di un padre è uno dei momenti più dolorosi nella vita di un uomo. Resta il conforto di continuare a tenere vivi, attraverso le nostre azioni quotidiane, gli insegnamenti e le idee che abbiamo ereditato». Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio Regionale della Puglia. «A nome mio e di tutta Forza Italia Puglia, esprimo la più sincera partecipazione al dolore del consigliere regionale Fabiano Amati per la perdita del caro papà. A lui e a tutta la famiglia vanno le nostre condoglianze», ha detto il commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis. Sempre per Forza Italia, i consiglieri regionali Stefano Lacatena, Giandiego Gatta, Paride Mazzotta e Vito De Palma dicono: «Siamo sentitamente vicini al collega Fabiano Amati per la perdita del caro padre. A lui e ai suoi cari, a tutta la famiglia, vanno le nostre condoglianze».