Ladro di occhiali immortalato dalle telecamere: via con una montatura di Cartier da più di mille euro

Una montatura di occhiali griffata Cartier è stata rubata sabato sera da un negozio specializzato di Mesagne. La scoperta del furto è stata fatta dalle commesse, quando sono andate per controllare che fosse al suo posto e non l’hanno trovata. Immediatamente hanno fugato la loro perplessità guardando i filmati delle telecamere di video sorveglianza che hanno ripreso l’intera scena del furto. Non è rimasto loro altro da fare che chiedere l’intervento della polizia. Il valore degli occhiali trafugati è di ben 1020 euro.

Il furto scoperto sabato



L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato nel negozio “Esperti in ottica” di Mesagne. Le titolari e le commesse erano intente a servire i diversi clienti presenti nel negozio. C’era chi andava su e giù per prendere gli occhiali da far provare. A un tratto è entrato un giovane vestito con jeans, t-shirt, scarpe da tennis e una borsa a tracolla. Il giovane fingendosi un cliente ha iniziato a guardare gli occhiali nelle varie vetrine. Ha fatto diversi giri mentre le commesse erano intente a servire i clienti.

Il giovane cliente ha guardato con occhio attento tutti i modelli in vetrina fino a fermarsi davanti ai Cartier per uomo.

Questi occhiali sono particolarmente preziosi poiché hanno finiture in oro o in platino con logo Cartier inciso sulle astine.

Occhiali preziosi



Sono occhiali preziosi che si possono solo acquistare in negozi specializzati e non certo online. Caratteristiche che il giovane, evidentemente, conosceva bene. Così, quando si è assicurato che nessuno avesse gli occhi posati su di lui ha preso un paio di occhiali dallo scaffale e dopo aver sfilato la borchia antitaccheggio li ha infilati nel borsello a tracolla.

Poi, come se niente fosse, è uscito dal locale e si è allontanato. Quando le commesse hanno terminato di servire i clienti si sono guardate intorno alla ricerca di quel giovane che voleva vedere un paio di occhiali, ma non l’hanno trovato. Però si sono accorte che dallo scaffale delle montature Cartier ne mancava una.

Le telecamere



Breve consultazione tra le commesse e le proprietarie per comprendere che nessuno di loro l’avesse venduta. Infine, il sospetto del furto e il controllo delle immagini del sistema di videosorveglianza che hanno confermato la sequenza del furto. Non potendo fare più nulla hanno composto il numero del commissariato e chiesto l’intervento degli agenti.

I poliziotti hanno avviato le indagini diramando in tutta la regione la foto segnaletica del ladro nella speranza che qualcuno possa identificarlo.

Probabilmente si tratta di qualche banda che arriva addirittura da fuori regione, commette i furti e ritorna a casa con il bottino che piazza sul mercato nero ad un valore deprezzato.