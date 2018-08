La giunta comunale avvia un monitoraggio per verificare la sicurezza dei ponti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - La Giunta comunale di Brindisi ha approvato una delibera con cui stabilisce di avviare il monitoraggio di ponti e infrastrutture con l'istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale. La decisione è stata presa - è scritto nella delibera - «alla luce dei tragici eventi occorsi nella città di Genova, a seguito del crollo del ponte Morandi» e in considerazione del fatto «che parte delle infrastrutture viarie cittadine hanno anche una vetustà superiore ai 40 anni e non sempre, per motivi legati alle scarse risorse di bilancio, sono stati oggetto di puntuali interventi manutentivi». Secondo quanto riportato nell'atto amministrativo, «pur non risultando al momento segnali di pericolo imminente, si ritiene opportuno e doveroso, ai fini della tutela dell'incolumità degli utenti stradali, procedere all'istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale finalizzato ad aggiornare o redigere, con priorità, le schede del rilevamento, relazionando con periodicità trimestrale alla giunta comunale sui risultati emersi dalle analisi condotte». Verranno utilizzati i mezzi strumentali di proprietà delle partecipate del Comune.