“Un libro a canestro”, i campioni dell'Happy Casa ospiti da Pupilla

Con l’evento “Un libro a canestro” la squadra di basket di serie A Happy Casa si immerge nel mondo della lettura presso la “Libreria Pupilla – libri, giochi attività” di Brindisi da sempre specializzata nell’offerta per bambini e ragazzi da zero a quattordici anni. Il tutto si terrà oggi pomeriggio dalle 16 alle 17 presso la sede della stessa libreria (via Achille Grandi 2C-D, Brindisi, davanti al parco comunale Di Giulio).

L'evento



Per l’occasione, interverranno il coach Frank Vitucci e alcuni atleti del team brindisino (Bruno Mascolo, Jordan Bayehe e Nick Perkins) che leggeranno storie e racconti a bambine e bambini a partire dai cinque anni di età. L’allenatore e la rappresentanza della prima squadra biancoazzurra verranno coadiuvati nelle letture dalla libraia Chiara Sergio e dai ragazzi dell’alternanza scuola/lavoro del Liceo classico Marzolla. Quindi, una squadra che darà vita a un’esperienza unica nel suo genere in cui si uniranno sport e lettura per vivere un magico viaggio in cui la fantasia non ha limiti.