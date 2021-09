L'appello dopo l'incidente costato la vita all'amica: «Da quel giorno vivo in un incubo, ai miei coetanei dico: andate piano»

«Sono pronta ad assumermi le mie responsabilità. Ma basta infangare la mia persona». Una ferita ancora aperta. Che difficilmente potrà mai richiudersi. Con il pensiero fisso a quell’amica del cuore, volata in cielo a soli 20 anni, Laura Lacorte. È ancora sconvolta la giovane di Ostuni, 21enne, alla guida della Fiat Panda, che all’alba del 15 agosto scorso impattò in maniera violenta sulla provinciale Manduria-Francavilla Fontana. In queste...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati