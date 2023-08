Rogo nella stanza da letto, danni ma nessun ferito: Indagano i carabinieri

Misterioso incendio nella mattinata di oggi all'interno di un appartamento in via Tiziano, a Torre Santa Susanna. In fiamme una camera da letto. Il fumo avrebbe di colpo avvolto e annerito il resto dell'abitazione, provocando danni al solaio e a suppellettili. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, con il supporto dell'autobotte del comando provinciale di Brindisi. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. L'intervento delle squadre dei pompieri è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dello stabile.

Gli accertamenti

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Torre per appurare l'origine del rogo ed eventuali responsabilità. Al momento, infatti, non si esclude alcuna origine, compresa l'eventuale matrice dolosa dell'incendio.