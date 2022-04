Fasano, allarme rientrato: ritrovati i daini fuggiti dallo Zoosafari

Allarme rientrato. Tutti i daini fuggiti sabato pomeriggio dallo Zoosafari di Fasano sono stati ritrovati nel corso delle ricerche partite già subito dopo che era stato lanciato l’allarme. Gli esemplari erano undici in tutto e non otto come precedentemente segnalato. Erano scappati sfruttando un’apertura nella rete di recinzione. Sette erano nei pressi della pineta che circonda lo zoo e sono stati recuperati dagli esperti ranger dello Zoosafari mente gli ultimi quattro del gruppo hanno ritrovato da soli la strada per far rientro all’interno dell’area del grande parco faunistico fasanese. I veterinari e il personale dello zoo, coordinati dal direttore della sicurezza Cosimo Tasco, avevano pattugliato per diverse ore tutta la zona subito dopo l’allarme e solo il buio li aveva costretti a fermarsi.

I rischi

Occorre sottolineare come la colonia dei daini nello Zoosafari è numerosa. Pur non essendo un pericolo per l’uomo, la loro presenza avrebbe potuto creare disagi al traffico essendo la struttura non molto distante dagli svincoli per la strada statale 16-379 Bari-Brindisi. I daini, come detto, erano fuggiti da un’apertura nella rete di recinzione creata probabilmente da alcuni ladri. Ad accorgersi della fuga era stato il guardiano nella consueta ronda pomeridiana che ha allertato subito la direzione.