Riaprono i cinema e si torna a sognare: «Già buono l'afflusso di pubblico». La programmazione delle sale

Riaprono i cinema. Per la gioia degli appassionati che, in questi lunghi mesi, hanno dovuto rinunciarvi a causa delle stringenti norme di contenimento della pandemia da Covid-19 . A Brindisi ha riaperto, ieri pomeriggio, la Multisala Andromeda. Molti spettatori hanno preferito acquistare i biglietti on line piuttosto che fare la fila al botteghino. Pochi coloro che hanno scelto gli spettacoli del pomeriggio, la maggiore affluenza si è concentrata nelle ore serali.L'organizzazione per poter riprendere l'attività ha adottato le disposizioni del governo che prevedono il rispetto della distanza di sicurezza tra spettatori e la messa in vendita di un numero adeguato di biglietti in base alla capienza delle sale. Come da disposizioni governative, è stato consentito l'accesso esclusivamente con la mascherina, il personale ha verificato la temperatura prima dell'ingresso al cinema.Tutti gli ambienti del cinema sono stati puliti e igienizzati regolarmente. Tutti gli operatori dell'Andromeda sono stati muniti di dispositivi di protezione e prima del rientro al lavoro hanno ricevuto una formazione idonea per evitare qualsiasi forma di rischio. All'interno degli ambienti sono stati installati i dispenser di igienizzante a disposizione dei clienti per assicurare la pulizia delle mani. I tempi di attesa, ingressi ed uscite dalle sale sono stati rimodulati per evitare assembramenti. I posti in sala in ogni caso vengono assegnati da un algoritmo, garantendo la distanza di sicurezza di almeno un metro.L'organizzazione dell'Andromeda ha suggerito alcuni consigli e regole da seguire: acquistare online il biglietto tramite app oppure sul sito www.andromdacinemas.it (sono stati azzerati i costi di prevendita); nelle aree comuni (botteghino, bar, servizi igienici, eccetera) indossare sempre la mascherina e rispettare la segnaletica; limitare il più possibile l'utilizzo di contante preferendo il pagamento con carta; seguire le indicazioni dello staff; l'accesso in sala avverrà tramite scansione elettronica del biglietto senza alcun contatto; rispettare il posto assegnato in sala (indicato sul biglietto); al termine dello spettacolo seguire l'uscita indicata che sarà agevolata dai nostri operatori.«Abbiamo deciso di aprire nonostante il periodo ancora estivo, però i dati sono incoraggianti, la gente ha voglia di cinema - dice Fabio Marini, produttore, location manager e referente per Brindisi del Lucisano Media Group - e infatti ci sono belle presenze. Io non ci speravo di avere alle 18.30 questo afflusso. C'è già abbastanza movimento. È ovvio che dipende molto dai film in produzione e distribuzione. Sta tirando molto Tenet e soprattutto gli spettatori si stanno dimostrando molto attenti ed educati nel rispetto delle normative anti Covid. Ovviamente anche noi le stiamo rispettando in pieno con la misurazione della temperatura all'ingresso, l'acquisto del biglietto on line o al botteghino e in ogni caso con il registro delle presenze. Insomma sta procedendo tutto bene. Un aspetto importante, come prevede la normativa anti Covid, stiamo cercando di incentivare l'acquisto on line e anche l'utilizzo di carte e per questo motivo abbiamo azzerato i costi di prevendita, per cui gli spettatori possono acquistare il biglietto da casa senza alcun costo aggiuntivo. Il programma di vendita è fatto in modo da fare in automatico il distanziamento sociale, cioè crea lo spazio di un metro intorno al posto acquistato a meno che non si faccia parte dello stesso nucleo famigliare, in quel caso è possibile specificarlo. Speriamo così di ripartire».La programmazione dei prossimi giorni (dal 26 al 30 agosto), che può essere consultata sull'applicazione Andromeda, sul sito ufficiale www.andromedacinemas.it e sui social, prevede: Tenet alle 18.30, 19.20, 20.30, 21.30 e 22.15; Onward Oltre la magia alle 18.45 e 20.45; Volevo nascondermi alle 19.00 e 21.40; Gretel e Hansel (vietato ai minori di 14 anni) alle 18.45, 20.45 e 22.40; 7 ore per farti innamorare alle 18.30, 20.45 e 22.40.Anche a Lecce ha riaperto il Multisala Massimo. Gli spettatori si sono contati sulle dita di due mani, ma l'espressione nei loro occhi tradiva la felicità di poter tornare a vedere un film al cinema. Gli habitué del grande schermo, gli amanti della settima arte, non sono voluti mancare. Chi perché fan di Christopher Nolan e del suo attesissimo nuovo film Tenet, chi perché aveva proprio nostalgia di questo momento di evasione. Al Massimo, fra l'altro, c'è un incentivo in più in questi giorni così caldi: il tetto della sala 1, la più grande, si apre ed è possibile guardare il film sotto le stelle. Un escamotage che i costruttori di cinema e teatri usavamo molto un secolo fa e il Massimo è uno dei pochi ad averlo conservato. «Il meccanismo - spiega la proprietaria e direttrice, Sonia Greco - è perfettamente funzionante e basta spingere un bottone perché il tetto si apra».Certo, la fruizione classica è un po' cambiata: ci sono i dispenser di igienizzanti all'entrata, l'obbligo di mascherina negli spazi comuni, i posti distanziati, ma in compenso al Massimo hanno deciso, in questa fase di riavvio, di proporre al pubblico un biglietto unico al costo di soli 5,50 euro. «Lo abbiamo fatto - prosegue Greco - per dare un segnale e invogliare a tornare al cinema, peraltro, con la possibilità di vedere subito film importanti come il nuovo di Nolan, che abbiamo ottenuto uscisse in Europa prima che negli Stati Uniti, dove l'emergenza Covid è ancora in fase acuta, e come altre pellicole di target molto alto perché è quello che il pubblico si aspetta da noi».In programmazione, oltre a Tenet, c'è l'ultimo film d'animazione della Disney Pixar, Onward Oltre la magia, poi per gli intenditori Siberia di Abel Ferrara, Crescendo di Dror Zahavi, tratto da una storia vera, e Volevo nascondermi, il film di Giorgio Diritti con Elio Germano nei panni del pittore naif Antonio Ligabue e il cammeo del salentino Mario Perrotta, che, proprio interpretando a teatro Ligabue, ha vinto il Premio Ubu come miglior attore.