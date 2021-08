Carovigno, arrestato un 21enne per la rapina al Carrefour

Svolta nelle indagini sulla rapina nel supermercato Carrefour di Carovigno, in provincia di Brindisi: i carabinieri arrestano il 21enne Marco Conte, già noto alle forze dell'ordine. Secondo l'ipotesi investiga il giovane il 22 luglio scorso armato con un coltello da macellaio avrebbe fatto irruzione nel centro commerciale. Qui avrebbe ingaggiato una colluttazione con la cassiera che in tutti i modi cercò di evitare il colpo. Il bottino fruttò 4.500 euro. Conte, che era ai domiciliari, ora è finito in carcere.