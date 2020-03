Cocaina nascosta nel bagagliaio dell'auto: arrestata una coppia

Cocaina nascosta nel bagagliaio dell’auto: la Polizia scopre la droga e scatta l’arresto per due ostunesi. Ai domiciliari con le accuse di detenzione ai fini di spaccio in corso un uomo ed una donna: R.C, classe 1984 e la 47enne M.M. Sono stati i cani antidroga, dell’unità cinofila della Polizia di Stato, ad individuare il nascondiglio dove la coppia aveva provato ad occultare la sostanza stupefacente: 143 grammi di cocaina pura.



Da settimane gli agenti, coordinati dal vicequestore aggiunto Gianni Albano, stavano monitorando alcuni movimenti sospetti dei due, soprattutto nei pressi delle loro abitazioni. Indizi acquisiti durante questo periodo, anche attraverso servizi specifici mirati, per accertare l’eventuale presenza di attività illecite condotte dai entrambi. Una serie di elementi che nelle ultime ore ha determinato una nuova fase di riscontri sulle informazioni già in possesso degli investigatori. E così è scattato il controllo al loro autovettura, mentre l’uomo e la donna erano nei pressi della strada statale 379 all’altezza di Rosa Marina, nel territorio di Ostuni, in provincia di Brindisi.



