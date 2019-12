Un altro colpo, il secondo in due settimane, al tabaccaio più rapinato d'Italia

Rapina alla tabaccheria a Sant’Elia, la seconda in due settimane, l’ennesima nel corso degli anni, tanto da far guadagnare il titolo al suo proprietario della “tabaccheria più rapinata d’Italia”. Finisce ancora una volta nel mirino dei malviventi l’attività commerciale del brindisino Giancarlo Paladini, di 56 anni, affrontanto da due uomini incappucciati nella tarda serata di sabato: lo hanno rapinato dell’incasso, circa 1500 euro per poi fuggire via lasciandolo sotto shock.

E’ accaduto in via Guglielmo Ciardi a Brindisi. Erano circa le 21.30 quando due uomini con volto travisato hanno fatto irruzione nella tabaccheria di Gianfranco Paladini. Sembra che al momento del colpo fosse solo e non vi fossero clienti all’interno dell’attività. I due malviventi hanno fatto irruzione ed avrebbero minacciato il titolare. Al momento non si è capito se abbiano usato un’arma e ne tanto meno, se lo hanno fatto, di cosa possa trattarsi. Paladini ha tentato di opporsi e difendere l’incasso ma i rapinatori lo avrebbero strattonato e spinto riuscendo ad arraffare il denaro senza troppa difficoltà. Preso il bottino sarebbero fuggiti via a piedi lungo le vie limitrofe facendo perdere le loro tracce. © RIPRODUZIONE RISERVATA