Dall'infanzia al liceo la scuola Europea diventa unica, dal Governo arriva l'ok

BRINDISI - Un’unica scuola europea a Brindisi in grado di inglobare sia il primo che il secondo ciclo di studi. Una notizia importante e attesa da tempo negli unici due plessi scolastici cittadini dove è presente l’European School Brindisi: la “Salvemini” (che comprende le classi dalla materna alla terza media) e il liceo “Fermi-Monticelli” per le classi superiori fino al conseguimento del Baccalaureato Europeo.

