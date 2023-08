Piscina comunale di nuovo devastata alla vigilia della pubblicazione del bando per la gestione, il sindaco: «Non vandali ma delinquenti»

Non c’è pace per la piscina di Sant’Elia, a Brindisi, che è stata nuovamente devastata nelle scorse ore, ancora una volta a ridosso della pubblicazione del bando per l’affidamento della struttura. Venerdì pomeriggio attorno alle 16, infatti, è stato scoperto un nuovo danneggiamento all’impianto, per il quale era stata annunciata, nella giornata di domani, la pubblicazione di un avviso pubblico per la gestione.

I danni

In particolare, qualcuno si è introdotto all’interno della piscina dopo aver divelto una porta ed ha svuotato due estintori all’interno della vasca, oltre ad aver rotto un vetro. Sembra anche che i malviventi abbiano tentato di rubare del materiale presente nella struttura, che è stato poi ritrovato, abbandonato in un sacco, all’esterno del recinto. La stima, almeno per ora, è che i danni (soprattutto all’acqua) non siano particolarmente importanti, anche se resta la gravità del gesto in un contesto ben delineato.

Il precedente

Quanto successo ricorda molto da vicino la situazione del novembre scorso, quando un altro episodio di devastazione si verificò quando l’amministrazione comunale era in procinto di pubblicare un bando per la vendita del bene ad un prezzo ribassato rispetto al valore iniziale. Poi, la nuova scoperta: ieri mattina, tra le altre cose, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici comunali. Nel suo complesso, della questione si sta occupando l’assessore ai Lavori pubblici ed all’Impiantistica sportiva Gianluca Quarta.

La reazione

Ma sul caso è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Marchionna, che parla di «atto delinquenziale» commesso ai danni della struttura. E fa riferimento proprio al bando «Una coincidenza sinistra – dice - non la prima, in verità. È un fenomeno su cui nessuno può e deve rimanere indifferente. Tutti si devono sentire chiamati in causa. Assieme alle altre istituzioni agiremo con forza e determinazione per debellare questo virus che ammorba la nostra comunità, iniettando dosi massicce di senso civico e legalità».