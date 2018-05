Non ci sono prove: scarcerato l'uomo accusato di aver violentato la ex

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato scarcerato l’uomo arrestato domenica scorsa a Brindisi con l’accusa di violenza sessuale sulla ex compagna. Il Giudice per le indagini preliminari Tea Verderosa non ha convalidato l’arresto e non ha ritenuto che vi fossero prove sufficienti a comprovare la violenza sessuale. L’uomo era stato arrestato dai carabinieri di Brindisi domenica scorsa dopo la telefonata della presunta vittima che diceva di aver subito violenza dall’ex compagno. Secondo quanto raccontato dalla donna, l’uomo, con il quale aveva un rapporto sentimentale altalenante, dopo aver consumato con lei la cena aveva tentato un approccio sessuale. La donna si era rifiutata e aveva tentato di respingerlo.All’arrivo dei militari la donna era sotto shock, immediatamente era stato richiesto l’intervento di una autoambulanza che poi l’aveva accompagnata in ospedale. Nel frattempo i carabinieri erano riusciti a rintracciare l’uomo e ad arrestarlo. Ieri, però, il gip dopo aver analizzato il fascicolo e interrogato l’uomo, rinchiuso nel carcere di Brindisi, ha deciso di non convalidare l’arresto e l’ha scarcerato.L’uomo ora è libero ma ha il divieto di avvicinarsi e parlare con la donna. «Non c’erano le prove - ha detto l’avvocato Marcello Tamborrino che difende l’uomo - il certificato del pronto soccorso non attesta la violenza. Anzi è il mio assistito che è stato minacciato».