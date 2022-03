Incidente mortale sulla statale 16: Alessandro muore a 30 anni

Incidente mortale, in serata, sulla strada statale 16 che collega Ostuni a Montalbano, frazione di Fasano, in provincia di Brindisi. La vittima è un giovane di Ceglie Messapica di 30 anni, Alessandro Vitale. Il ragazzo viaggiava a bordo di una Fiat 500 bianca quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un albero di pino che si trovava a bordo della carreggiata. L'impatto è stato fatale: per il giovane non c'è stato nulla da fare.

APPROFONDIMENTI TARANTO Incidente mortale sulla strada che collega Ginosa a Laterza: perdono... FROSINONE Incidente in moto sulla Casilina, muore noto fotoreporter: stessa... LA TRAGEDIA Sara, la giovane infermiera trovata morta dal papà. Dolore e...

I soccorsi

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma i tentativi di rianimare l'uomo sono risultati vani. Sul luogo dell'incidente anche una squadra di vigili del fuoco, che sono intervenuti per liberare il conducente della 500 dalle lamiere.