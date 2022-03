Ceglie, l'ultimo saluto al giovane morto in un incidente

Tra lacrime e silenzio surreale si sono svolti questo pomeriggio nella chiesa Madre di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, i funerali di Alessandro Vitale, il giovane di 30 anni deceduto mercoledì sera nell'incidente stradale avvenuto sulla provinciale Ostuni - Montalbano. Con le parole della Fede, il parroco don Domenico Carenza ha cercato di confortare i genitori, la sorella e la compagna del giovane, Alessia, che al termine ha letto un messaggio rivolto al suo amore, tra la commozione dei presenti e del sindaco Angelo Palmisano. In seguito, il feretro è stato trasportato in spalla dagli amici di sempre, dalla chiesa sino alla vicina piazza Plebiscito, dove è risuonata la canzone "Potremmo ritornare" di Tiziano Ferro e sono volati in cielo palloncini neri e blu, i colori dell'Inter, squadra del cuore di Alessandro.

