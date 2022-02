Incidente in moto sulla Casilina, muore noto fotoreporter: stessa sorte per il fratello 18 anni fa

Schianto sulla Casilina a Piedimonte: muore un centauro. E' successo in mattinata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri: Inutili tutti i tentativi di soccorso. A perdere la vita è stato Rocco Di Nota, fotoreporter di Rocasecca. Una famiglia, la sua già segnata dal dolore, nel 2003 era morto il fratello Mirko, sempre in un incidente stradale.

A dicembre con un post sulla sua pagina social aveva ricordato il fratello, scrivendo: «Fratello mio anche quest’anno, come gli ultimi 18 sta arrivando quel maledetto 9 Dicembre. Sai, molti dicevano che il tempo avrebbe in qualche modo alleviato la sofferenza, avrebbe spento la rabbia che ho dentro, beh, Mirko, non è vero niente, sono solo bugie a cui si è costretti a credere per sopravvivere».