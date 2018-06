I programmi, i rapporti con l'industria, i giovani: nel Forum di Quotidiano i progetti del sindaco Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pensare di passare da 5mila voti in meno a 4mila in più non era facile». È lo stesso Riccardo Rossi, neo sindaco di Brindisi, ad ammettere che l’impresa, la sconfitta al ballottaggio di Roberto Cavalera e della sua coalizione di centrodestra, era tutt’altro che scontata. Ne parla nel Forum organizzato il giorno dopo l’elezione nella redazione di Brindisi di “Quotidiano”, dove i giornalisti hanno potuto porre domande sui primi passi e quelli successivi della gestione Rossi.Nell'edizione di "Quotidiano di Puglia" di martedì 26 giugno le risposte di Riccardo Rossi sul futuro della città, i rapporti con l'industria, la nuova giunta cui sta già lavorando, le decisioni da prendere nel giro di qualche settimana. "C'era voglia di rinnovamento e gli elettori lo hanno determinato. Brindisi l'ha scampata bella" il suo commento.