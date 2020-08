Getta dell'acido in faccia al marito: lui è grave in ospedale, lei è stata bloccata subito dopo

Ultimo aggiornamento: 21:08

BRINDISI - Il dramma all'improvviso in via Pace Brindisina, quartiere Commenda, nel capoluogo adriatico. Nel pomeriggio una donna ha versato dell'acido all'indirizzo del marito. Pare che tutto sia successo al culmine di una lite avvenuta in auto. L'uomo avrebbe cercato riparo all'interno di un negozio di casalinghi, nelle vicinanze. Ha riportato gravi ustioni, in particolare al viso. Sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118, insieme con polizia e carabinieri, allertati dai passanti. L'uomo è stato trasportato al Perrino in codice rosso, mentre la donna è stata bloccata sul posto da un poliziotto fuori servizio e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria per le determinazioni del caso. Sulle sue mani visibile la traccia delle ustioni.