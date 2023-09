Fuga di gas al villaggio pescatori: paura prima della festa

Villaggio pescatori a Brindisi in festa per l'omaggio all'Ave Maris Stella, ma momentanea paura nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 15, a causa di una fuga di gas che ha allarmato gran parte degli abitanti del piccolo borgo pittoresco sito sul Seno di Ponente.

L'immediata chiamata ai vigili del fuoco del Comando provinciale ha comunque permesso in pochi minuti di mettere in sicurezza la zona dopo aver scoperto che la perdita di gas proveniva da un tubo che si affaccia su via Corte Santa Maria del Casale. Un angolo del quartiere già sottoposto ad altri interventi di verifica da parte dei tecnici dell'azienda del gas negli ultimi giorni.

I testimoni

«Sembrava che la fuoriuscita del gas provenisse dal mio appartamento - ha raccontato una dei residenti che ha la cucina che si affaccia sul luogo della perdita -, ma nei paraggi, per strada, c'era già tanta gente che avvertiva lo stesso problema.

Quindi, lo spavento è rientrato in pochissimo tempo». Tante le chiamate che in contemporanea sono arrivate al 115 a causa del panico iniziale.

Nessun problema per la festa dell'Ave Maris Stella che questa sera, intorno alle 19, entrerà nel vivo con l'arrivo al Villaggio della Madonna del Mare per mettere in atto una veglia di preghiera che andrà avanti, come tradizione, per tutta la notte. Domani, invece, ci sarà nel tardo pomeriggio la processione a mare che vedrà il rientro della statua presso la parrocchia di via Duca degli Abruzzi dove sono state ubicate varie bancarelle.