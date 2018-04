Forza Italia guadagna anche Marino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Guadagna un altro pezzo importante la coalizione guidata da Forza Italia che sostiene la candidatura a sindaco di Roberto Cavalera. Brindisi in Alto, il movimento fondato da Nando Marino, ha deciso infatti nell’ultima riunione di sostenere proprio l’avvocato Cavalera.«A chiusura - si legge nella nota ufficiale del movimento - dell’intenso lavoro di confronto e analisi degli scenari sociopolitici in vista delle prossime elezioni comunali svolto negli ultimi giorni dai componenti di Brindisi In Alto, si comunica la volontà d’intraprendere ufficialmente ed in modo compatto un percorso di approfondimento e sostegno alla candidatura dell’avvocato Roberto Cavalera a sindaco di Brindisi».Proprio per questo motivo, si legge ancora nella nota, «la settimana prossima l’avvocato Cavalera incontrerà il direttivo di Brindisi In Alto, insieme a tutti coloro che vogliano ascoltare attivamente e farsi partecipi di un programma civico su cui confidiamo di poter convergere, con pienezza d’intenti, i nostri desideri collettivi di rinascita cittadina».Il movimento di Marino aveva cominciato il percorso verso le elezioni amministrative con il Polo moderato, ovvero Udc, Alternativa Popolare, Coerenti per Brindisi, Impegno Sociale e Noi con l’Italia. Poi, però, quando fittiani, Coerenti, Udc e Ap si erano riuniti per formalizzare l’apertura del dialogo con Forza Ialia e per stabilire un nome da sottoporre agli azzurri come possibile candidato sindaco, sia il movimento di Marino che Impegno Sociale avevano lasciato il tavolo mentre Noi con l’Italia, alla fine, ha optato per la coalizione della destra sovranista con il candidato sindaco Massimo Ciullo.