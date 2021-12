Brindisi, la caserma in disuso è in vendita: mezzo milione per un ex monastero

La ex Caserma Carafa D’Andria dell’XI secolo, a Brindisi, è in vendita a 535mila euro sul sito della Cassa depositi e prestiti, e potrebbe finire nelle mani di privati. L’immobile, in disuso da anni, è uno dei beni monumentali più antichi della città, conosciuta perché sorge in via Marconi, nel cuore del centro storico e soprattutto perché annessa alla Chiesa e al Chiostro di San Benedetto. La ex Caserma Carafa D’Andria, infatti, nasce come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati