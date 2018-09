Esce di casa e scompare nel nulla ex sottufficiale dei carabinieri: allarme dalla famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apprensione a Brindisi per la scomparsa di un uomo di cui da ieri mattina la famiglia non ha notizie. E' un uomo di 62 anni, Dario De Lorenzi, ex luogotenente dei carabinieri, visto l'ultima volta alle 10,30 di ieri mattina, martedì, al quartiere Paradiso. Prima della scomparso è stato notato in un tabacchino del quartiere, vicino la sua casa, dove tra l'altroha lasciato l'auto in cui sono state trovate le chiavi e il cellulare. L'uomo indossa una polo grigia, un jeans e porta con sè un borsello a tracolla.La famiglia è preoccupata ed ha allertato le forze dell'ordine che lo hanno cercato per tutta la notte trascorsa.