Quasi certamente non sarà nella lista di Fratelli d’Italia Pietro Guadalupi che, nei giorni scorsi, dopo che sulla questione della scelta del candidato sindaco del centrodestra tra lui e Giuseppe Marchionna non ha preso posizione ufficiale neanche il tavolo nazionale, ha deciso di fare un passo indietro rinunciando alla candidatura. Non senza lanciare diverse critiche nei confronti di coloro che sono ritenuti i responsabili di quanto accaduto ed in particolare di un tira e molla che ha portato il centrodestra a ufficializzare il nome a pochissimi giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste.

Il caso



Guadalupi, infatti, ha parlato di «situazione paradossale all’interno del centrodestra brindisino» ed ha augurato allo stesso centrodestra di «ritrovare quanto prima la capacità di affrontare con serietà e soprattutto con coerenza le sfide future». E anche lo stesso coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli ha detto che «l’aver esacerbato il clima politico è stato un errore gravissimo che ha provocato una grande delusione soprattutto negli elettori del centrodestra che giorno dopo giorno hanno dovuto assistere a un braccio di ferro fra “alleati”, che non poteva durare ancora a lungo: siamo alla vigilia della presentazione delle liste».

Un passo indietro, quello di Guadalupi, che è sembrato andare ben oltre la semplice disponibilità a candidarsi a sindaco di Brindisi. Proprio nelle stesse ore, infatti, diversi persone - che evidentemente lo ritenevano il candidato più adatto per la coalizione - avrebbero deciso di ritirare la propria disponibilità a candidarsi al consiglio comunale nelle file di Fratelli d’Italia, dunque a supporto di Giuseppe Marchionna.

Ad ogni modo, secondo quanto spiega il commissario cittadino del partito Cesare Mevoli, la lista sarebbe ormai sostanzialmente pronta e sarebbe stata lasciata solo qualche casella a disposizione per le decisioni dell’ultimo momento. «La lista - dice - è quasi pronta. Sia io che Massimiliano Oggiano abbiamo dato la disponibilità a candidarci. Senza, comunque, tutele di partito nei confronti dei cosiddetti “big”. Ho anche già chiarito formalmente di non voler fare l’assessore in caso di vittoria. Qui c’è spazio per tutti».

E mentre Guadalupi ha deciso di dedicarsi in questi giorni a tempo pieno alla sua famiglia, la decisione del Movimento Regione Salento di candidare a sindaco Pasquale Luperti è sembrata, in sostanza, una sorta di “difesa” nei confronti dell’ormai ex candidato in pectore, che proprio Luperti avrebbe sostenuto, come ha spiegato lui stesso, nel caso in cui la scelta del centrodestra fosse caduta sull’esponente di Fratelli d’Italia. Ma la decisione, per Luperti e per il Movimento Regione Salento, non si è basata come era stato auspicato su «elementi oggettivi di valutazione». Al contrario, è stata presa «nel pieno disprezzo degli elettori brindisini».