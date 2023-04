Elezioni, corsa a quattro anzi no a cinque a Palazzo di Città: Mandrake-candidato irrompe nella campagna elettorale. «Vota Loredana»

C’è una nuova contendente alle prossime elezioni amministrative. Il manifesto “6x3” è un po’ nascosto, tra via Montebello e via Appia a Brindisi, ma Loredana è una candidata facilmente riconoscibile per chi segue Giuseppe “Mandrake” Ninno, il tiktoker brindisino che ha oltre mezzo milione di follower sul social cinese ed oltre 600mila sul suo canale Instagram.

Ora, la politica, con un “partito” dal nome fortemente evocativo. Il personaggio di Loredana, infatti, non nasconde la propria intraprendenza: è stato creato qualche mese fa e fa parte di un gruppo di mamme della classe di Giuseppe, il bambino della serie “Imbarazzi” di cui Mandrake racconta la vita quotidiana.