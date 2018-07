© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio nel parcheggio del centro commerciale, due tir a fuoco, paura tra la gente. E’ accaduto al parcheggio del centro commerciale Le Colonne di Brindisi: erano circa le 10 quando il rogo ha avvolto i due mezzi pesanti. Il centro commerciale aveva appena aperto i battenti e i primi clienti affollavano i negozi. Fortunatamente i mezzi pesanti erano parcheggiati in una zona al limite dell’area, a distanza quindi dalle altre autovetture parcheggiate. I testimoni dicono di aver sentito dapprima un boato molto simile ad uno scoppio e poi di aver visto una lunga colonna fumo sprigionarsi da uno dei due mezzi. Dopo una decina di secondi il rimorchio di uno dei tir è stato avvolto dalle fiamme. E’ bastato davvero poco per far sì che il fuoco si propagasse da un mezzo all’altro.