Dopo sei anni chiesto il processo per il sospetto killer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sono emerse novità investigative sui complici (almeno uno) del presunto omicida. E così, in concorso con persone non identificate, dovrà affrontare l’8 maggio prossimo l’udienza preliminare dinanzi al gup Michele Toriello soltanto Carlo Solazzo, ritenuto il killer di Antonio Presta, figlio di un collaboratore di giustizia ucciso a San Donaci il 5 settembre del 2012.Per Solazzo, difeso dagli avvocati Pasquale Annicchiarico e Stefano Prontera, è stato richiesto il processo (per l’omicidio) dal pm Alberto Santacatterina che ha coordinato l’inchiesta Omega che coinvolge circa 60 persone, finite dinanzi al Tribunale in un giudizio separato nell’ambito del quale sono state invocate condanne a pene fino a 20 anni. Nel corso delle indagini sul delitto si è proceduto ad ascoltare, nell’ambito di un incidente probatorio che ha consentito di “congelare” anticipatamente una prova, il principale accusatore di Solazzo, Sergio Dell’Anna.