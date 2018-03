Per evitare il controllo ferisce un carabiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Brindisi hanno capito che M.B., 24enne del posto, avesse qualcosa da nascondere quando, dopo averle chiesto un documento d’identità, la giovane ha cercato di allontanarsi in tutta fretta. Non immaginavano però che, una volta raggiunta, la giovane reagisse con violenza ai militari, mandandone uno addirittura all’ospedale. Una volta vinte le resistenze della 24enne, però, i carabinieri hanno capito il motivo di tanta agitazione: addosso alla donna, a seguito di una perquisizione, è stato trovato un involucro di cellophane contenente 1,5 grammi di marijuana. La 24enne, alla luce anche della condotta tenuta coi militari dell’Arma, è stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, oltre a guadagnarsi una segnalazione all’autorità amministrativa per la detenzione della sostanza stupefacente.La giovane è stata fermata giovedì lungo una delle strade del centro di Brindisi: alla richiesta dei carabinieri di esibire un documento d’identità, la 24enne non ci ha pensato due volte e, invece di eseguire quanto chiesto, ha cercato di allontanarsi in fretta e furia. L’inseguimento lanciato dai militari è durato pochi secondi: subito raggiunta, la 24enne ha colpito con il gomito all’altezza del labbro superiore e dell’orecchio destro uno dei militari intervenuti che ha tentato di fermarla, procurandogli una ferita lacero contusa al labbro superiore e un trauma contusivo alla regione auricolare destra. Le condizioni del ferito non destano preoccupazioni ma il malcapitato è dovuto ricorrere alle cure dei medici per sconguirare guai maggiori.La donna è stata trovata in possesso di 1,5 grammi di marijuana che è stata sottoposta a sequestro: la 24enne, per questo motivo, è stata segnalata all’autorità amministrativa. La denuncia, invece, riguarda il comportamento tenuto coi carabinieri. Nelle vicinanze del luogo dell’evento, poi, è stato fermato dai militari un giovane 22enne di Brindisi al quale è stato sequestrato, anche in questo caso, un involucro con 1,5 grammi di marijuana: anche a lui è toccata la stessa sorte della ragazza fermata poco prima e pertanto è stato segnalato all’autorità amministrativa. Il 22enne, non avendo dato in escandescenze una volta fermato e non avendo assunto comportamenti violenti nei confronti delle forze dell’ordine, naturalmente, non è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali come invece è stato fatto per la donna.