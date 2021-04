Brindisi, insolita cartolina in aeroporto: una barca abbandonata a bordo pista

Il benvenuto alla città di Brindisi a chi atterra nell'aeroporto del Grande Salento lo dà una barca abbandonata sulla strada che corre parallela alla pista. Una cartolina piuttosto insolita, non c'è che dire, che testimonia l'ennesimo segno di inciviltà di alcuni cittadina è testimoniato da una lancia in vetroresina lasciata a lato di via Ruggiero De Simone, la strada che dal rione Casale si congiunge al litorale. Trafficatissima d'estate da auto e moto fino alla costruzione della strada a quattro corsie che si congiunge alla Brindisi-Bari ed alla Brindisi-Lecce, oggi quel vecchio percorso è frequentato soprattutto da runner, amanti delle camminate e ciclisti. Ed anche da sporcaccioni: prima ancora della barca nei giorni scorsi sono stati riversati sacchi di spazzatura, water, resti di macellazione, casse di conserve fatte in casa e l'immancabile materiale di risulta edile. Benvenuti a Brindisi.