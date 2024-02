Brindisi dice addio al re della fritta: Carlo Larocca

Brindisi piange la scomparsa di una delle sue figure più amate e iconiche: il titolare della storica pizzeria Romanelli, noto affettuosamente come il "Re della fritta". Carlo Giuseppe Larocca, si è spento domenica all'età di 66 anni a causa di un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. Per i brindisini Carlo era molto più di un semplice ristoratore. Era un custode delle tradizioni culinarie locali, un maestro nell'arte della pizza e della fritta, e soprattutto, un amico per chiunque varcasse la soglia della sua accogliente pizzeria nel cuore del centro storico. La bontà delle fritte di Romanelli ha plasmato i ricordi di intere generazioni di brindisini.

L'addio

Questo pomeriggio in tanti si sono stretti attorno alla moglie e alle figlie durante le esequie che si sono celebrate nella Basilica Cattedrale.

La cucina impeccabile di Carlo, la sua generosa ospitalità e il suo sorriso contagioso hanno reso la pizzeria Romanelli non solo un punto di riferimento gastronomico, ma anche un luogo di ritrovo e di condivisione per la comunità brindisina. Clienti abituali, turisti e residenti si riunivano sotto il tetto accogliente della pizzeria per gustare le fritte appena sfornate, scambiare due chiacchiere e creare ricordi preziosi. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la città, lasciando tutti coloro che lo conoscevano addolorati e increduli. In poche ore, il tributo al re della fritta si è diffuso attraverso i social media, con centinaia di messaggi di cordoglio e ricordi condivisi da coloro che lo hanno conosciuto o che hanno gustato le sue creazioni culinarie.