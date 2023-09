Accusato di favoreggiamento della prostituzione per aver affittato un appartamento a due prostitute: assolto con formula piena

Era accusato di favoreggiamento della prostituzione per aver concesso in locazione due appartamenti di sua proprietà a due prostitute. E' stato assolto con formula piena dal Tribunale penale di Brindisi perché non era a conoscenza dei fatti. L'uomo era difeso dall'avvocato Antonio Andrisano.

Il processo

La difesa ha sostenuto che l’imputato non fosse a conoscenza dell’attività esercitata e che comunque, ed indipendentemente dalla conoscenza, l’uomo non potesse rispondere penalmente per il sol fatto della locazione e della eventualmente consapevolezza dell’attività di prostituzione.

Ed infatti la condotta del locatore che cede l’immobile ad un regolare prezzo di mercato qualora non si concretizzi in un aiuto alla prostituzione risolvendosi, invece, nella mera conclusione del contratto con una persona che realizza il proprio diritto di abitazione, non può subire conseguenze penali.

L’imputato non aveva posto in essere alcuna prestazione accessoria rispetto alla locazione al fine di agevolare concretamente l’attività di prostituzione come, ad esempio, il reperimento di clienti o inserzioni pubblicitarie.

La Procura aveva richiesto la condanna ad un anno sei mesi di reclusione e 300 euro di multa.