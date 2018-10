Italiano il veliero più bello del mondo. In coda a Brindisi per visitare la "Vespucci"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti in fila per visitare la nave “Amerigo Vespucci”, il veliero «più bello del mondo» vanto della Marina militare italiana. Ormeggiata nel porto interno di Brindisi, la "Vespucci" ha accolto i visitatori fino alle 20 di ieri. Proprio Brindisi ha visto l'avvicendamento al comando tra il capitano di vascello Roberto Recchia, comandante uscente, e il capitano di vascello Stefano Costantino.La "Vespucci", varata del febbraio del 1931 a Castellammare di Stabia, viene utilizzata per l'addestramento, che si svolge durante crociere che ormai hanno toccato anche l'America. Ha anche il compito di “compito di ambasciatore sul mare dell'arte, della cultura e dell'ingegneria italiana”.