Brindisi, tangenti in tribunale: sei arresti. Ci sono anche magistrati - I NOMI

Ci sono anche magistrati della Fallimentare di Brindisi tra le persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Potenza. Si tratta di sei persone, tra professionisti e magistrati della sezione Fallimentare di Brindisi, arrestate dalla guardia di finanza per accuse di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari.

Si tratta di Massimo Bianco, Francesco Pepe Milizia e Gianmarco Galiano (giudice civile) in carcere, dell'avvocata Federica Spina, l'impenditore Francesco Bianco e del presidente dell'ordine degli ingegneri di Brindisi Annalisa Formosi ai domiciliari. Altri due magistrati risultano indagati a piede libero: si tratta di Francesco Giliberti e Giuseppe Marseglia. Sono 21 in tutto le persone indagate. E sono ancora in corso una serie di perquisizioni. I magistrati coinvolti sono tutti in servizio nella sezione Fallimentare del capoluogo, dove si trova in queste ore il Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio.

Ultimo aggiornamento: 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA