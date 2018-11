“Aldilà della notte”: a Cisternino la notte da brividi tra i defunti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuno aveva mai pensato di organizzare una serata al cimitero. A tanto ha pensato l'Amministrazione Comunale di Cisternino che per questa sera ha allestito un programma dal titolo Aldilà della notte, percorso notturno itinerante alla scoperta del cimitero comunale di Cisternino nei 100 anni della sua realizzazione.Si tratta di Un percorso guidato di conoscenza della storia, della curiosità e delle tradizioni legate al cimitero di Cisternino, alla scoperta delle tombe più antiche e delle loro rispettive famiglie. Un percorso artistico e poetico sul tema dell'Aldilà, ovvero del passaggio dalla vita alla morte.L'appuntamento è per le ore 20 di questa sera nel parcheggio del cimitero. Seguirà alle ore 22 un momento di musica sacra a cura del Coro Polifonico Santa Famiglia di Martina Franca diretto da Maria Angela Lacarbonara. Il cimitero resterà aperto tutta la notte.L'evento rientra in una serie di appuntamenti che vanno sotto il nome Per non dimenticare. «Il sindaco e l'Amministrazione Comunale - spiega l'assessora alla Cultura Francesca Tozzi - hanno voluto dedicare il mese di novembre alla ricorrenza dei 100 anni dal termine della Prima Guerra, anno in cui è avvenuta la realizzazione del Cimitero nuovo. Per l'occasione sarà allestita presso la Torre Civica la mostra Mai più guerre visibile dal 3 al 20 novembre (celebrazione istituzionale il 4 dicembre).