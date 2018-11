Nella scuola ci sono i topi: il sindaco ne dispone la chiusura per due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN PIETRO - Topi a scuola e il sindaco di San Pietro Vernotico, Pasquale Rizzo ordina la chiusura del plesso interessato per il trattamento sanitario del caso. È stato il primo cittadino a comunicare la chiusura della scuola per domani, martedì 20 novembre, e mercoledì 21, con un’ordinanza e con un comunicato nel quale spiega le ragioni della chiusura del plesso di San Pietro, la scuola elementare e materna “Ruggero De Simone” di via Montepiana, omonima del comprensivo sanpietrano e sede della dirigenza scolastica, unica struttura ad accusare problemi dopo gli interventi effettuati ad inizio dell’anno scolastico.