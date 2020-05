Si presenta dai carabinieri per chiedere aiuto ma ha appena tentato una rapina

Una 22enne di Brindisi si è presentata domenica mattina con una mano insanguinata presso il Comando provinciale dei carabinieri per cercare aiuto, ma quella situazione (che al momento sembrava venir fuori da un’aggressione) si è rivelata tutt’altro per i militari quando hanno iniziato ad approfondire il caso. Si trattava invece di una tentata rapina che la stessa giovane aveva commesso poco prima presso una rivendita del pane di via Sicilia, al quartiere Commenda. In tasca la 22enne, incensurata, conservava anche il “corpo del reato”: un coltello a serramanico lungo 9 centimetri con il quale aveva minacciato il titolare della rivendita. La giovane, al termine delle indagini, è stata poi denunciata in stato di libertà per tentata rapina dai carabinieri della Stazione di Brindisi-Centro, agli ordini del tenente Marco Colì. Tutto ha avuto inizio alle 7.30 di domenica, quando una ragazza si è recata presso un chiosco del pane di via Sicilia per comprare una bottiglietta d’acqua. La cliente, però, tornava mezz’ora dopo presso la stessa rivendita con altri intenti: mostrava un coltello tentando di farsi consegnare del denaro dal titolare. L’uomo reagiva uscendo dal chiosco e durante una breve colluttazione riusciva a far cadere dalla mano dell’improvvisata “rapinatrice” il coltello a serramanico. Subito dopo, nel tentativo di raccogliere da terra l’arma, la giovane si feriva leggermente al dito di una mano fuggendo poi a piedi per via Sicilia, facendo perdere le tracce. Tutto finito? Per niente, visto che poco dopo l’autrice di quel tentato colpo si presentava con una mano insanguinata ai militari della Stazione di Brindisi-Centro, in via Bastioni San Giorgio. Dal racconto iniziale, la storia di quel ferimento prendeva però altre strade quando i militari cercavano di ricostruire ogni dettaglio. E così emergeva tutt’altra verità che veniva appurata anche attraverso la testimonianza del titolare del chiosco. Si scopriva così che la 22enne aveva tentato una rapina in una rivendita del pane del quartiere Commenda poco prima di raggiungere il Comando provinciale dei carabinieri, per motivi che ora sono al vaglio degli investigatori. Inoltre, a conferma di quanto accaduto, in una tasca della ragazza (dopo essere stata sottoposta a una perquisizione personale) spuntava anche un coltello di 9 centimetri: l’arma con la quale la donna sarebbe rimasta ferita a un dito della mano. A quel punto per la giovane scattava un denuncia in stato di libertà per tentata rapina. In tema di assalti (dopo la pausa dovuta alla pandemia), si tratta di una storia molto diversa rispetto a quanto accaduto mercoledì scorso con una doppia rapina messa a segno all’alba dalla “banda della Golf”. Sotto il tiro di una pistola e un’accetta era finito il personale di due distributori di benzina con sede lungo la statale 379 che da Bari conduce a Brindisi. Quattro i banditi, tutti con il volto coperto, che avevano fatto prima irruzione presso l’area della “Tamoil” (non lontano dallo svincolo per Specchiolla) e subito dopo in quella della “MyEn”, situata all’altezza dello svincolo per l’aeroporto del Salento. La doppia e veloce azione aveva permesso ai malviventi di entrare in possesso di un telefono cellulare (sottratto al primo benzinaio in assenza di denaro) e di due-trecento euro nel secondo caso. La banda, una volta raggiunta la tangenziale di Brindisi dopo aver messo a segno il secondo colpo, aveva fatto perdere poi le tracce proprio nei dintorni della città. © RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA