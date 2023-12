Dalla Puglia all'America centrale: chi è Vincenzo Turturro, nuovo nunzio apostolico in Paraguay per volere di Papa Francesco

Papa Francesco ha nominato Nunzio Apostolico in Paraguay (America Centrale) il reverendo monsignore (pugliese) Vincenzo Turturro, Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Ravello, con dignità di Arcivescovo. L’annuncio è stato reso noto, da Sua Eminenza Mons. Domenico Cornacchia, questa mattina nella Cattedrale S. Maria Assunta di Molfetta, in contemporanea alla sede apostolica.

Chi è monsignor Vincenzo Turturro

Monsignor Vincenzo Turturro è nato a Bisceglie il 7 ottobre 1978. È stato ordinato sacerdote il 31 ottobre 2003, incardinandosi nella Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

Si è laureato in Diritto Canonico. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2009, ha prestato successivamente la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Zimbawe, Nicaragua e Argentina. Da ultimo è stato trasferito alla Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato.