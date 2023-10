Detenuto con permesso premio rientra in carcere con 14 grammi di droga. La denuncia dei sindacati

Esce dal carcere in permesso premio per partecipare al giubileo del santuario della Madonna delle Grazie e rientra in cella con 14 grammi di cocaina. È quanto sarebbe accaduto lo scorso 8 ottobre nell'istituto di pena di Trani. A riferirlo è il Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria.

La denuncia

«Forse i detenuti contavano su controlli meno stringenti dovuti alla giornata festiva e alla cronica carenza di personale ma così non è stato e la droga è stata subito rinvenuta», fa sapere Federico Pilagatti, segretario nazionale del sindacato. «I pochi poliziotti in servizio con grande professionalità e sagacia sono riusciti a sventare l'ennesima minaccia che colpisce un carcere abbandonato da tempo dall'amministrazione penitenziaria e che costringe i poliziotti a carichi di lavoro massacranti in violazione di leggi e accordi sindacali», rimarca il sindacalista ricordando che «il carcere di Trani è tra i più affollati della Puglia ospitando 400 detenuti per 215 posti».

Al sovraffollamento si aggiunge «un momento molto delicato a causa dei tanti pensionamenti e delle riforme dal servizio per cui l'organico si assottiglia sempre di più con maggiori e gravi problemi alla sicurezza del penitenziario e dei poliziotti stessi», continua il sindacalista che «ringrazia i poliziotti del carcere di Trani che hanno evitato un ulteriore oltraggio alla legalità e alle Istituzioni».