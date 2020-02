Scontro fatale fra tre auto: muore una donna di 43 anni, gravissimo un bambino di 10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro lungo la strada che da Barletta conduce a Trani : muore una donna di 43 anni, Grazia Latti, grave un bambino di 10. Lo scontro fra tre auto è stato violentissimo, feriti anche quattro uomini, tutti trasportati in codice rosso nei vicini ospedali: il marito della donna deceduta all’ospedale di Barletta, il figlio a Foggia, gli altri tre ad Andria.Il piccolo di 10 anni è stato trasferito da Barletta agli ospedali riuniti di Foggia, in Chirurgia pediatrica. E' in prognosi riservata con trauma toracico ed epatico. Il padre, un 42enne residente a Trani è ricoverato in Chirurgia generale a Barletta con una prognosi di 30 giorni e trauma toracico. Gli altri feriti sono andati ad Andria: due sono stati già dimessi mentre un terzo, di 42 anni, è ricoverato in Chirurgia generale con prognosi riservata per trauma toracico e frattura del bacino.