Sapone nella fontana, quattro giovanissimi si scusano con il sindaco

Hanno tra i 17 e i 18 anni i quattro giovani che questa mattina sono andati nella sede del Comune di Barletta e hanno chiesto scusa al sindaco per avere versato nella notte tra il 2 e il 3 giugno scorsi del sapone nella fontana di piazza Conteduca. Si sono detti mortificati quanto hanno fatto spiegando che il loro gesto ha voluto emulare quanto visto un video visto sui social.

Il sindaco Cannito

Soddisfatto il sindaco, Cosimo Cannito che subito dopo l'atto vandalico aveva chiesto - tramite social network - le scuse da parte degli autori e annunciato di sporgere denuncia alle forze dell'ordine. «Una vicenda spiacevole ma che si conclude positivamente e con buon senso.

Ringrazio i ragazzi e i loro genitori», commenta Cannito che ha proposto ai quattro di «operare una piccola donazione in favore di associazioni no profit cittadine per risarcire il danno provocato e l'immagine lesa alla nostra città». Proposta accettata dai ragazzi. «Il mio auspicio è che possa far riflettere tanti altri ragazzi che si rendono inconsciamente responsabili di tali episodi. Chiedo - conclude il sindaco - ai nostri giovani di amare Barletta: è casa vostra, è la città che ci ha dato alla vita».