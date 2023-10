Doppia aggressione ai danni di un 18enne. «Mi prendono in giro per il mio orientamento sessuale»

Un ragazzo di 18 anni è stato aggredito in pieno centro ad Andria da alcuni suoi coetanei. Le aggressioni sono state due e sono avvenute tra sabato e domenica scorsi. La vittima ha riportato lividi e qualche escoriazione.

Il racconto della vittima



«Sabato, intorno a mezzanotte, stavo raggiungendo piazza Catuma con delle mie amiche - racconta - quando un gruppo di ragazzi ha iniziato a prendermi in giro. Ho chiesto quale fosse il problema e in risposta ho avuto calci e pugni nella pancia. Ho chiamato i carabinieri, ma al loro arrivo chi mi ha picchiato era già fuggito».

La denuncia

Il 18enne aggiunge di essere stato «di nuovo aggredito domenica sera.

Erano in due, più piccoli di me: uno di loro lo conosco perché da tempo mi prende in giro per il mio orientamento sessuale». «Sono andato in questura lunedì mattina e ho sporto denuncia», prosegue chiedendo «a chiunque subisca aggressioni di denunciare e di avere coraggio».