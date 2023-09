Una pugliese vince il concorso "Miss Reginetta d’Italia Over Lady"/Ecco chi è

Rossana Villani, 42enne originaria di Gioia del Colle (Bari), è la vincitrice di Miss Reginetta d’Italia Over Lady (nella fascia di età tra i 41 e i 50 anni). La donna barese è stata premiata nella finale che si è tenuta a Riccione. Il concroso ha visto la partecipazione di oltre cinquanta donne selezionate in tutta la penisola Italiana.

Le dichiarazioni della vincitrice

«Vincere il titolo è’ stata un’emozione fortissima, mi sono commossa, non riuscivo neanche a parlare… dedico questa vittoria alla mia famiglia, alla mia talent Arianna Tagliante e al mio papà che non c'è più, un grande uomo che mi ha sempre sostenuta in tutti i miei percorsi di vita. – Ha raccontato Rossana Villani – Partecipare a Miss Reginetta è stata un’esperienza bellissima, uno staff professionale e preparato mi ha seguito passo passo nelle varie fasi del concorso.

Oltre la splendida corona mi porto a casa tanti bei momenti di amicizia e condivisione con le altre donne, ci siamo divertite tantissimo insieme sul set a fare foto, video e tutte le belle attività previste dal concorso. Il mio sogno oggi è quello di far parte del cast di un film come comparsa e il fatto che mi abbia premiato il produttore cinematografico Michele Calì, partner di Miss Reginetta, potrebbe essere di buon auspicio..»