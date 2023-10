Il Comune di Bari si prepara già al Natale, l’ultimo del mandato del sindaco Antonio Decaro. E nella giornata di ieri è stata pubblicata la gara per affidare i servizi di allestimento del Villaggio di Natale e di animazione per le famiglie, nel periodo compreso tra il 6 dicembre e il 6 gennaio. In realtà il Comune aveva già espletato una manifestazione d’interesse propedeutica alla pubblicazione dell’accordo quadro e a partecipare sono state sette ditte (una poi esclusa).

«Ad esito di questa procedura - commenta l’assessore alle Culture Ines Pierucci -individueremo il soggetto incaricato ad allestire il Villaggio di Natale per questo e per il prossimo anno tra gli operatori che hanno risposto all’avviso di manifestazione di interesse pubblicato il mese scorso: per questo la scadenza dell’avviso è così ravvicinata, perché i soggetti interessati conoscono già le richieste dell’amministrazione».

All’aggiudicatario è richiesto di allestire un bosco incantato in piazza Umberto - nell’area compresa tra via Andrea da Bari e il prolungamento di via Sparano sulla stessa piazza - abbellito da abeti, arbusti, agrifogli e altre piante ornamentali, da luci e musiche. Dovrà essere installato anche un albero di Natale.

All’interno del Villaggio dovranno essere predisposti spazi dedicati alle attività per le famiglie, grazie a strutture/casette (riscaldate con sistemi conformi alla normativa vigente) in grado di ospitare laboratori, spettacoli teatrali e letture animate, curati da personale qualificato. Il programma delle attività di animazione, rivolte a bambini (0-12 anni) e famiglie, dovrà comprendere esperienze ludico-educative, spettacoli teatrali e di artisti di strada, letture animate, laboratori creativi, concerti e letture di poesia.

Come sarà il villaggio

L’accordo quadro prevede anche un servizio di tipo fotografico destinato alle famiglie, con invio gratuito delle foto via mail nel rispetto della normativa sulla privacy, e uno di prenotazione online delle attività, tramite la creazione di un’app dedicata.

Le attività di intrattenimento dovranno svolgersi dal lunedì a venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e domenica dalle ore 9 alle 22, il 24 dicembre dalle ore 9 alle 18; il 25 e 26 dicembre dalle 9 alle 22.

Le offerte dovranno essere inviate entro le 12 del prossimo lunedì 23 ottobre. L’accordo avrà durata biennale, del valore complessivo di 200 mila euro più Iva, per poter dar vita uno dei momenti più sentiti e attesi dai baresi, pronti a godere delle iniziative e delle luci del Natale nel centro della città.